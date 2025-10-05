Артистка рассказала о своем возлюбленном.

Известная украинская комикесса Лера Мандзюк приоткрыла дверь в личную жизнь. Она впервые так откровенно высказалась о бойфренде и даже поделилась планами относительно свадьбы.

О своем избраннике стендаперша рассказала в комментарии для программы "Ближе к звездам". Хотя пара уже длительное время встречается, Лера не выставляет их отношения на всеобщее обозрение.

"Я рассказываю о своем молодом человеке в своем стендапе. У меня есть переживания и мысли относительно отношений, а просто делиться фотографиями мне не хочется и никогда не хотелось. Тем более, что мой молодой человек не медийный. Мне немножко не нравится, когда говорят, что я скрываю своего молодого человека. Я что, его закрыла, пока пошла на интервью?... Мы ходим в кино, в заведения, гуляем", - отметила она.

Мандзюк также поделилась мыслями относительно свадьбы, заявив, что вряд ли опубликует эту новость в соцсетях. Вместе с тем она не упускает возможности, что ее взгляды и желания со временем изменятся.

"Так, чтобы я вышла в stories или сняла reels о том, что я выхожу замуж, ну вряд ли. Хотя... Идет время, и все меняется. Может, пройдет какое-то время, и мне захочется сделать свадьбу в прямом эфире", - заинтриговала юмористка.

Также Лера Мандзюк неожиданно заговорила о дружбе с Тиной Кароль, с которой у нее не так давно был публичный конфликт.

