Близнецам советуют наслаждаться хорошими моментами, но и помнить о балансе.

Составлен гороскоп на неделю, с 6 по 12 октября 2025 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Неделя обещает быть насыщенной и переломной. Суперполнолуние в Овне 6 октября пробудит внутреннюю силу и покажет, где настало время действовать решительно. Вам будет трудно закрывать глаза на то, что требует перемен - Вселенная буквально подтолкнет к обновлению и восстановлению контроля над собственной жизнью.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Общая карта недели - Император. Он символизирует волю, твердость и лидерство. Сейчас важно не пасовать перед трудностями, а брать инициативу в свои руки.

6 октября Суперполнолуние достигает пика в знаке Овна. Его энергия ощущается три дня до и после, поэтому вся неделя пройдет под знаком мощных эмоциональных и энергетических сдвигов. Это время очищения, внутренней работы и возвращения уверенности в себе.

Овен

Карта недели: Король Пентаклей. Овны, вы чувствуете, как приходит момент заново определить свои цели и пути достижения успеха. Полнолуние в вашем знаке принесет ясность и даст импульс для нового начала. Все, что ограничивает или мешает вашему росту, постепенно уйдет. Король Пентаклей указывает на финансовую стабильность и вознаграждение за проделанную работу.

Телец

Карта недели: Паж Мечей (перевернутый). Для Тельцов неделя станет временем завершений и осознаний. Полнолуние активирует ваш дом кармических итогов, подталкивая отпустить все, что исчерпало себя. Может состояться серьезный разговор, который расставит точки над "i". Перевернутый Паж Мечей предупреждает: прежде чем говорить или действовать, тщательно продумайте шаги.

Близнецы

Карта недели: Тройка Кубков. Близнецы, эта неделя наполнена теплом, радостью и человеческим участием. Полнолуние усиливает потребность в поддержке друзей и эмоциональной открытости. Вы будете притягивать людей, с которыми легко и светло. Тройка Кубков - это праздник общения и дружбы. Наслаждайтесь хорошими моментами, но помните о балансе: уединение тоже необходимо, особенно если вы проходите через эмоциональное восстановление.

Рак

Карта недели: Десятка Жезлов (перевернутая). Раки, на этой неделе важно отпустить все лишнее. Вы могли долгое время нести на себе слишком много - теперь пришел момент разгрузиться. Полнолуние в Овне затрагивает карьерную сферу, побуждая пересмотреть свой подход к обязанностям. Десятка Жезлов в перевернутом положении говорит: избавьтесь от ненужного груза и перестаньте брать ответственность за чужие задачи. Только так вы восстановите силы.

Лев

Карта недели: Семерка Жезлов (перевернутая). Львы, неделя может принести неожиданные изменения в планах. Полнолуние затрагивает темы путешествий и личных амбиций. Что-то может не сложиться так, как вы рассчитывали, но в этом будет скрыто благо. Семерка Жезлов, выпавшая перевернуто, советует: не пытайтесь доказать всем свою силу. Отступите, если чувствуете усталость. Иногда лучший способ победить - это вовремя восстановить энергию и пересмотреть стратегию.

Дева

Карта недели: Тройка Пентаклей. Девы, вас ждет продуктивная неделя. Полнолуние помогает разобраться в обязанностях и приоритетах, чтобы разгрузить свое расписание. Тройка Пентаклей указывает на поддержку со стороны коллег и друзей. Не бойтесь просить помощи - командная работа сейчас принесет больше пользы, чем попытки справиться в одиночку.

Весы

Карта недели: Башня (перевернутая). Весы, неделя может быть эмоционально насыщенной. Полнолуние активирует зону партнерства, поднимая вопросы доверия и честности. Если отношения стали нестабильными - пора разобраться, что дальше. Перевернутая Башня говорит, что вы уже пережили кризис и теперь выходите на путь восстановления. Старые обиды уходят, и вы начинаете видеть, куда двигаться дальше.

Скорпион

Карта недели: Императрица. Скорпионы, энергия этой недели направлена на заботу о теле, душе и внутреннем равновесии. Полнолуние помогает освободиться от привычек, которые мешают чувству гармонии. Императрица - карта роста и мягкости. Побалуйте себя, займитесь здоровьем и внешним видом, позвольте себе быть добрее к себе. Это время для самопринятия и внутреннего исцеления.

Стрелец

Карта недели: Суд. Стрельцы, неделя открывает новые перспективы и шансы. Полнолуние подчеркивает сферу удовольствий, творчества и личных проектов. Вы можете ясно понять, что действительно приносит радость и вдохновение. Карта Суд напоминает, что вы стоите у важного поворотного момента. Ваши решения сейчас способны изменить направление будущего. Прислушайтесь к интуиции - она подскажет, какой путь выбрать.

Козерог

Карта недели: Рыцарь Кубков. Козероги, внимание недели сосредоточено на семье и личных чувствах. Полнолуние поможет избавиться от эмоциональных барьеров и укрепить связь с близкими. Рыцарь Кубков - символ открытого сердца. Не бойтесь выражать эмоции и говорить о том, что важно. Именно искренность станет вашим ключом к гармонии и взаимопониманию.

Водолей

Карта недели: Шестерка Жезлов. Водолеи, вы можете почувствовать желание отпустить старые конфликты и двигаться дальше. Полнолуние в Овне усиливает стремление к ясности и свободе от излишнего напряжения. Шестерка Жезлов обещает признание и одобрение со стороны окружающих. Ваша способность сохранять спокойствие и мудрость в сложных ситуациях принесет заслуженное уважение.

Рыбы

Карта недели: Звезда. Рыбы, неделя связана с финансовыми вопросами и самооценкой. Полнолуние может пробудить тревогу из-за денег, но на самом деле оно показывает, где вы можете расти. Звезда символизирует надежду и возрождение. Сейчас важно верить в себя и в то, что ваше будущее становится светлее. Верьте, что вы заслуживаете изобилия - и оно начнет притягиваться к вам.

