В первый понедельник октября в мире отмечают День врача.

Ежегодно в октябре отмечают Международный день врача. У праздника нет фиксированной даты - героев в белых халатах поздравляют традиционно в первый понедельник месяца. В этот день звучат самые искренние слова признательности людям, которые посвятили себя благородному делу - сохранению здоровья и спасению человеческих жизней. Международный день врача - хороший повод сказать им простое, но самое важное слово "Спасибо".

Международный день врача - поздравления

Поздравляем с Международным днем врача!

Пусть в Ваших руках всегда будет сила исцеления, в сердце - доброта, а в глазах - уверенность и спокойствие. Пусть каждый день приносит благодарные улыбки пациентов, уважение коллег и чувство гордости за свое дело. Здоровья вам, душевного равновесия и пусть все добро возвращается к вам сторицей!

Сердечно поздравляю с Днем врача!

Ваш путь – нелегкий, но благородный: помогать людям, когда им труднее всего. Пусть же судьба вознаградит вас за ваше терпение, внимание и сострадание. Пусть работа будет в радость, а жизнь дарит гармонию и любовь. Здоровья Вашим рукам - пусть они никогда не устают творить чудеса!

С Международным днем врача!

Спасибо за ваш труд! Спасибо за то, что не теряете человечности даже в самые сложные минуты. За Ваше терпение, доброту и мудрость. Таких, как Вы - ныне мало. Желаю, чтобы рядом всегда были те, кто понимает и ценит вашу преданность делу. Пусть каждый день начинается с улыбки и уходи с пониманием того, что вы сделали этот мир чуточку лучше.

Поздравляю с профессиональным праздником!

Пусть ваша доброта и мудрость исцеляют не только тела, но и души. Пусть судьба хранит Вас от недоброго, от усталости и разочарований, подарит тепло, уважение и искреннюю благодарность пациентов!

Поздравляем всех, кто носит звание врача, с праздником! С Международным днем врача!

Низкий поклон всем врачам - людям, чья жизнь посвящена служению другим. Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и пусть каждый спасенный человек станет вашей звездой удачи, освещающей путь.

С Днем врача - открытки

Напомним также, когда День врача в Украине - его с недавнего времени отмечают 27 июля. Ранее мы рассказывали, почему перенесли День медика в Украине.

