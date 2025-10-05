Семье удалось провести время вместе.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась редким фото в полном семейном составе. Впервые за долгое время она показалась с любимым и сыном.

Звезда очаровала своих поклонников в Instagram стильными фотографиями с осенней атмосферой. На новых кадрах она появилась не одна, а со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара выглядела спокойно и гармонично, наслаждаясь осенним днем.

Леся выбрала стильный повседневный образ: черная куртка-бомбер и темные очки, которые добавляют ей сдержанной элегантности. Макияж минимальный, что лишь подчеркивает естественную красоту ведущей. Также в кадре можно заметить новую прическу звезды - окрашенные волосы в более темный оттенок.

Рядом с ней - Дмитрий в довольно похожем образе. Он также выбрал темную куртку, правда, дополнил его худи с капюшоном, и подобные Лесиным черные солнцезащитные очки.

На другом же кадре Никитюк появилась вместе с маленьким сыном, которому скоро исполнится четыре месяца. На фотографии Леся позирует с коляской серого оттенка на фоне осенней фотозоны, задекорированной большими цветными тыквами.

К слову, недавно Леся Никитюк поделилась планами относительно своей свадьбы с Дмитрием Бабчуком. Пара помолвлена уже почти год.

