Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина призналась, почему они арендуют дом вместо того, чтобы приобрести собственное жилье.

В своем блоге в Instagram девушка ответила на несколько популярных вопросов ее подписчиков. Среди них была и тема жилья. Люди поинтересовались, почему пара за несколько лет жизни вместе не приобрела совместный дом.

По словам Кати, на жилье, во-первых, надо собрать деньги, а это не маленькая сумма. Также блогер выразила желание создать собственный дизайн и проект дома, вместо того, чтобы покупать уже готовый вариант.

"Будто деньги с неба падают. Я считаю, что если уж и покупать дом, то не просто чтобы был, а такой, чтобы сразу большой и с большой территорией. Это дорого, а сейчас очень дорого. Во-вторых, я бы хотела сама строить, а не покупать готовый, а это минимум три года. Если кто-то купит дом Вовы в Золоче (коттеджный городок в селе Вишенки в Киевской области - УНИАН), то подумаем", - написала она.

Екатерина добавила, что займутся этим вопросом с мужем, когда продадут дом Владимира в Киевской области. Очевидно, что пока пара не планирует съезжать из арендованного жилья.

В то же время Екатерина Остапчук призналась, планируют ли они с Владимиром еще детей. Пара уже воспитывает общего сына Тимофея.

