После периода с 6 по 12 октября 2025 года три знака Зодиака ощутят, что их жизнь выходит на новый уровень, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Гороскоп на неделю сулит массу важных астрологических событий, одним из них является полнолуние. Октябрь 2025 года в целом будет насыщенным месяцем с точки зрения астрологии. Так, 6 октября Меркурий переходит в знак Скорпиона, а на следующий день образует квадратуру с Плутоном – что может провоцировать ссоры и навязчивые мысли. В этот период важно избегать конфликтов и не заставлять других делать то, чего они не хотят. Полнолуние в Овне 6 октября придаст смелости и решительности, создавая мотивацию для новых начинаний.

К 8 октября Венера соединится с Юпитером, что благоприятствует как важным разговорам, так и действиям, помогая вам получить заслуженное признание. 11 октября Венера вступает в оппозицию к Сатурну в Рыбах – это может затронуть вопросы любви, финансов и социальной жизни. Некоторые почувствуют упадок сил или одиночество, но уже через 24 часа энергия изменится, и жизнь этих трех знаков Зодиака станет лучше.

Весы

Для Весов полнолуние в Овне может вызвать напряжение в отношениях с партнёром или близкими. Когда Меркурий войдет в Скорпиона и образует квадратуру с Плутоном, возможны споры и разногласия, в том числе по финансовым вопросам. Плутон в этот период действует особенно сильно.

Однако полнолуние подчеркивает такие качества, как смелость и уверенность в себе. Если вы ощущаете давление или манипуляцию, сейчас важно заявить о своих границах и стремиться к изменениям. Овен символизирует новые возможности и старты.

На этой неделе поддержка окружающих и забота о себе особенно важны. Вам нужно отстаивать свои права в отношениях и не позволять другим управлять вами. Важно тщательно обдумывать действия и не реагировать на каждое раздражение. Если отношения ценны, вы сможете их сохранить.

Телец

Полнолуние в Овне выявит подсознательные проблемы из настоящего и прошлого. Квадратура Меркурия с Плутоном может провоцировать навязчивые мысли, но одновременно помогает добраться до корня проблемы и избавиться от нее.

Важно определить, что именно вызывает тревогу. Прошлое остается прошлым, а жить нужно настоящим. Есть то, что мы можем изменить, и то, что нет – например, вы можете корректировать своё поведение, но не поведение других. В конечном счёте контролируйте только свою реакцию.

Не бойтесь обсудить волнующие вас вопросы с близкими, друзьями или специалистом. Отдых и забота о себе обязательны на этой неделе. Помните – и это пройдет.

Дева

Для Дев эта неделя будет непростой, но жизнь станет лучше после её окончания. Транзит затрагивает финансы, и возможны переживания по поводу материального будущего. Оппозиция Сатурна к вашему Солнцу задержала многие события, но этот период недолог.

На этой неделе важно уделять внимание психическому здоровью и качественному отдыху. Вы сможете строить планы и составлять бюджет, но при ощущении подавленности обратитесь за поддержкой к близким или специалисту, например финансовому консультанту.

Терпение и последовательность – ваши ключевые помощники. Помните, что великие перемены требуют времени. Определите приоритеты и используйте техники релаксации для заземления. В будущем Юпитер будет благоприятно влиять на ваше Солнце, и позитивные изменения не заставят себя ждать.

