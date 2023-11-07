Потап неплохо проводил время в Дубае.

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала продюсера Потапа, которого за пределами Украины подловили в компании россиян.

На своей Instagram-странице артистка обвинила рэпера в лицемерии. Она убеждена, что в Украине Потап поет на украинском и выпускает патриотические песни, чтобы иметь благосклонность среди украинцев. А за границей продюсер, по мнению Приходько, развлекается и спокойно отдыхает, несмотря на войну, и проводит время в компании сомнительных личностей.

"Можно его в один котел к Фарион. Давайте и впредь ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинские песни, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а когда не в Украине, то можно под свечу похлопать в ладошки с Россией", - резко высказалась Анастасия.

Видео дня

Напомним, что продюсер и рэпер Потап находится в Дубае. Интересно, что в роскошном ресторане Потапа "поймали" россияне, которые собственно и сняли видео, на которое попал Потап.

В свою очередь обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказал свое мнение относительно Потапа: "Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине в Instagram, потому что так нужно, хейтит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с р*сней".

Добавим, что раньше Потап рассказывал, решится ли пойти на фронт.

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