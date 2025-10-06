Артист подчеркнул, что хотел бы, чтобы дочь получала украинское образование.

Украинский певец и победитель украинских талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин после новости о разводе с женой рассказал, как они будут делить опеку над общим ребенком.

Сейчас Иванна вместе с дочкой находится за границей. По словам артиста, он хочет, чтобы маленькая Элизабет была в безопасности, но в будущем у него есть желание забрать девочку к себе.

"Пока война и обстрелы мне спокойнее, чтобы она была в безопасности, но на будущее есть желание забрать к себе", - отметил Роман в своем Instagram.

Сасанчин добавил, что еще не знает, как экс-супруга отнесется к его желанию жить с ребенком. Однако этот вопрос будет решать позже.

"На ребенка у нас абсолютно равные права, поэтому против или не против - это вопрос, который точно будет решаться. Я у нее забирать ребенка не хочу, но есть желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и дальше останется за границей, придется как-то об этом договориться", - подчеркнул исполнитель.

К слову, пара была в отношениях около шести лет, а официально стали мужем и женой в 2021 году. У Иванны и Романа есть общая дочь Элизабет, которой сейчас три года.

Напомним, ранее Роман Сасанчин рассказал о своем состоянии после расставания с женой.

