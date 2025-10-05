В списке есть представители знака Овен.

Полнолуние 6 октября в знаке Овен сулит значимые перемены четырем знакам Зодиака. Как пишет журнал Parade, любое полнолуние символизирует кульминацию, но это особенно заметно сейчас, поскольку оно является продолжением мощного солнечного затмения в Деве 21 сентября, закрывающего второй сезон затмений 2025 года. Событие 6 октября можно воспринимать как момент завершения трансформации, когда Вселенная словно говорит: "Пришло время перевернуть страницу и вступить в новый этап".

Овен

Для Овнов это полнолуние особенно важно - оно случается раз в году в вашем знаке. Сейчас вы ощутите сильные эмоции, которые помогут понять внутренние изменения. Марс в Скорпионе пробуждает желание глубокой эмоциональной близости. Если вы в отношениях, возможно, захотите открыто обсудить ваши чувства и потребности. Это время, когда эмоции невозможно скрыть, и вы сможете попросить то, что вам действительно важно. Для романтических связей Полнолуние создает пространство для более глубокого взаимодействия.

Весы

Полнолуние принесет ясность и просветление, особенно в сфере отношений. С 30 сентября Венера подталкивала к осознанию устаревших привычек и желаний. То, что раньше казалось важным, теперь может потерять значение, открывая путь к новым взглядам. Полнолуние активирует сектор отношений, заставляя пересмотреть границы и ожидания. Энергия Овна помогает принимать быстрые решения, а если соглашение не достигнуто сейчас, Венера в вашем знаке с 14 октября поможет завершить процесс. Также могут возникнуть мысли о финансовых вопросах и перераспределении ресурсов на то, что действительно важно.

Рак

Для Раков 6 октября полнолуние затрагивает десятый дом, связанный с карьерой и общественным образом. В работе или бизнесе возможны значимые события, кульминация проектов последних месяцев. На духовном уровне это время исцеления и укрепления уверенности. 7 октября Луна встречается с Хироном, освещая лидерские качества. Любые сомнения в собственной ценности или возможностях могут раствориться, открывая путь к действиям, основанным на силе, а не страхе.

Дева

Полнолуние 6 октября 2025 года в Овне активирует ваш сектор отношений, подчеркивая необходимость отпускать старое. События сезона затмений, начавшиеся 21 сентября, могут достичь кульминации именно сейчас. Привычки, модели поведения и контакты, которые больше не приносят радости, будут пересмотрены. Этот период подходит для осознания того, что важно давать и получать, а также заботиться о себе. Практически это может означать уход за собой, отдых и переосмысление личных ресурсов, чтобы войти в новый этап обновленным и уверенным.

