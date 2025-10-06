В мае 2026 года 'Бумбокс' даст первый сольный концерт в Киеве за четыре года

Выступление пройдет на территории Blockbuster Mall.

16 мая 2026 года в Киеве состоится первый за последние четыре года сольный концерт группы "Бумбокс". Событие организует концертное агентство PMK, с которым коллектив сотрудничает уже более 20 лет.

Выступление пройдет на территории Blockbuster Mall и станет одновременно презентацией нового EP "Живой" и благотворительным событием. Музыканты отмечают, что часть средств, собранных во время концерта, направят в Фонд Андрея Хлывнюка на закупку четырех комплексов БПЛА "Сыч" для подразделений Сил обороны.

"Этот концерт для нас особенный. Мы впервые исполним песни из нового EP "Живой". Не менее важно, что на этот концерт будут действительны билеты за 2022 год, приобретенные фанами на концерты БУМБОКС в киевском Дворце Спорта 8 и 9 апреля. Мы наконец сможем сказать "спасибо" людям за то, что они столько ждали. И наша любимая составляющая - мы будем собирать средства в Фонд Андрея Хлывнюка для закупки четырех комплексов БПЛА "СИЧ" для подразделения 212 TEAM, 426 батальона беспилотных систем и сводной бригады "Хищник", - рассказали участники группы.

Видео дня

Для людей с инвалидностью вход на событие будет бесплатным.

За последние годы "Бумбокс" выступал в Киеве лишь дважды - оба раза на Atlas Festival. Новый концерт станет не только возвращением группы к сольным выступлениям, но и возможностью поддержать украинских военных.

Организаторы выбрали Blockbuster Mall как одну из самых безопасных локаций города - в случае воздушной тревоги зрители смогут укрыться в сертифицированном бомбоубежище площадью более 50 тыс. м², которое вмещает до 25 тысяч человек.

"Дата выбрана не случайно. Мы хотим сделать концерт максимально безопасным и комфортным, собрать как можно больше слушателей и достичь нашей благотворительной цели. Именно поэтому решили провести его в мае, в Киеве, на территории Blockbuster Mall", - комментируют организаторы PMK.

Только за первые сутки продаж раскуплено 2000 билетов! Вместе с 5000 билетов, перенесенными из Дворца Спорта, продано 35% всех билетов - и это до начала промо-кампании, отмечают организаторы.

Купить билеты можно на сайте группы: boombox.com.ua

Вас также могут заинтересовать новости: