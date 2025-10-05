Девочке пришлось зарабатывать самостоятельно.

Известный украинский ресторатор Михаил Кацурин показал свою старшую дочь и рассказал, какую ценную вещь она смогла себе купить. Как оказалось, девочка больше года копила деньги на эту покупку.

Муж Нади Дорофеевой поделился со своими поклонниками достижением дочери. По его словам, 9-летняя Саша смогла сама купить себе новый телефон.

"Счастливый ребенок пришел покупать свой первый телефон, на который она зарабатывала и собирала сама 13 месяцев", - написал он в Instagram.

Миша отметил, что не стал просто давать деньги девочке и выполнять очередную прихоть ребенка. Наоборот, родители смотивировали малышку самостоятельно накопить необходимую сумму. Для этого Саше даже пришлось работать.

Однако, очевидно, что этот метод воспитания сработал так, как надо. Кацурин поделился фотографией из магазина техники, на которой видно, насколько девочка счастлива. 9-летняя Саша искренне улыбалась на камеру в предвкушении своей долгожданной покупки. Отец также не сдерживал своей радости и гордости за дочь.

Не так давно Миша Кацурин показался в семейном кругу. В кадр попала его мама, бабушка, сын, а также Надя Дорофеева.

