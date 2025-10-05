Актриса решила насладиться отдыхом в горах.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук удивила поклонников своей реакцией на российскую атаку, из-за которой сильно пострадали Львовская и Ивано-Франковские области. Звезда как раз находилась вблизи эпицентра событий.

В своем блоге в Instagram актриса призналась, что решила в этот раз отгородиться от плохих новостей. Как оказалось, она сейчас находится с семьей на отдыхе в горах.

"Если честно, это ужасно. Я не читала новости, я выспалась, я кайфанула от того, что дети выспались, мама выспалась, потому что она очень тревожная, каждую тревогу она не спит по ночам, у нее плохо со здоровьем. Я вывезла нас в Сходницу, а Львов совсем рядом и здесь такое всю ночь..." - рассказала Анна.

Саливанчук отметила, что сочувствует всем пострадавшим, но в то же время хочет немного отдохнуть и зарядиться энергией, потому что совсем скоро она вернется домой в Киев.

"Иногда реально надо отключаться от телефона и не читать новостей, а смотреть на горы, наполняться, потому что через несколько дней я вернусь в этот ад, а здесь я хочу быть в тишине, не хочу слышать новостей. Я понимаю, что там ужас, мне очень жаль, что погибли люди, примите мои соболезнования. Как такое может быть, как в каком-то кино - мы здесь типа отдыхаем, а там такой ужас", - поделилась актриса.

