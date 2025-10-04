Украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич, который потерял на войне с российскими оккупантами руку, остается в армии.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков. Мужчина отметил, что для него делом номер один сейчас является протезирование. Он не планирует падать духом и стремится поддерживать себя и окружающих:

"Остаюсь в армии. Буду делать то, в чем наиболее полезно. Думаю, мы что-то придумаем".

28-летний защитник Украины признался, что иногда работает с психологом, а также пытается контролировать свое состояние и эмоции. Он черпает мотивацию из того, что жизнь продолжается, а он сам на войне получил "второй День рождения".

Как сообщал УНИАН, недавно украинская актриса Римма Зюбина рассказала, что ее 27-летний сын Даниил еще в начале этого года добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

