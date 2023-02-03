3 февраля стало известно, что из жизни ушел знаменитый французский модельер Пако Рабан.

Он - основатель люксового дома моды Paco Rabanne. Пока не сообщается, почему именно он скончался, пишет Le Monde. Известно, что Рабан умер у себя дома в Бретани.

Кто такой Пако Рабан и чем он известен

Французский модельер баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne. Он считается революционером в мире моды 60-х годов. Под его авторством появилось 5 книг о модельном творчестве.

Видео дня

По образованию Пако был архитектором. Еще во время учебы его начало привлекать модное дело, и он начал создавать у себя дома бижутерию из доступных материалов для Баленсиаги - там в те времена работала его мать.

Затем Рабан перешел к созданию платьев, используя не только ткань, а бумагу, металлы и пластик. Именно Пако Рабан стал первым, кто во время дефиле на подиуме стал использовать музыкальное сопровождение.

Напомним, умерла актриса, сыгравшая Уэнздей Адамс в сериале 60-х. Лиза Лоринг скончалась в возрасте 64 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: