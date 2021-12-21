На Задворного ранее обрушилась волна критики из-за расставания со Златой Огневич.

Победитель шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич Андрей Задворный признался, что переживает период, когда совсем нет энергии.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" резко негативно высказался о Злате Огневич (видео)"Теперь я знаю, что бывают моменты, когда нужно принять, что нет энергии. В такой момент плохая идея говорить себе "Давай, старайся, делай, не унывай", - написал он.

Мужчина отметил, что в такой момент ему нужна перезагрузка и принятие себя и своего состояния.

"Кризисы проходят, силы восстанавливаются, тут важно помочь себе, а не мешать", - подытожил он.

Свои размышления он сопроводил серией фотографий, на которых предстал в повседневном образе. А на одном из кадров он улыбается. "Вот не похож на перегоревшего. Фото - огонь", - пишут в комментариях.

Напомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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Автор: Ольга Робейко