Филипп Коляденко состоит в браке уже четыре года, но об изменениях в его личной жизни стало известно лишь в 2024-м.

Сын известного украинского хореографа и шоумена Дмитрия Коляденко и режиссера Елены Коляденко - основатель "Phil it", участник группы "Kadnay" Филипп - рассказал о тайной свадьбе с женой. Артист объяснил, почему скрывает свою избранницу от публики.

Исполнитель сообщил, что он женат, в 2024 году. На тот момент пара состояла в браке примерно три года. Его жена - непубличная личность. Она работает парикмахером и сотрудничает с украинскими звездами.

В интервью для проекта "Вкусно и душевно с Размиком" музыкант поделился, что его свадьба с любимой была скромной. Празднование состоялось во время карантина в Украине из-за пандемии COVID-19. Тогда на праздник супруги пригласили только самых родных людей.

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Свадьбой это сложно назвать, это скорее была праздничная роспись. Филипп и его жена долгое время молчали о бракосочетании, поскольку не хотели, чтобы СМИ начали распространять информацию о свадьбе.

"Это была очень теплая и личная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем", - отметил Коляденко-младший.

Пока что артист тщательно скрывает свою жену. В соцсетях у него нет ни одной фотографии с девушкой. Сам музыкант говорит, что он просто не хочет делиться подробностями своей личной жизни с большой аудиторией. По его словам, это его мир, который он хочет оставить только для себя.

"Просто я этим не делюсь по той самой причине, что это исключительно мой мир, исключительно моя история. Я многое могу донести своим подписчикам, на интервью говорить о силе любви, о важности любви. Но я думаю, что этот урок должен почувствовать человек сам и пройти через многое собственноручно, чтобы до этого дойти", - подытожил Филипп.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко признался, что 5 лет не знал, где живет его сын. Шоумен объяснил, что причиной его редких встреч с сыном было его поведение. Дело в том, что длительное время он не мог наладить отношения с Еленой, но она не запрещала ему видеться с сыном. Обычно родные люди виделись только на выходных.

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