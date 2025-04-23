Певец также рассказал, что почувствовал, когда увидел кадры с места происшествия.

Сын известного украинского шоумена Дмитрия Коляденко и режиссера Елены Коляденко - участник группы Kadnay Филипп - рассказал о разрушенном доме в Сумах.

Оказалось, что это произошло во время недавней циничной атаки россиян на город. Дом, в котором артист родился и провел свое детство, полностью разбит. Кадры разрушенного здания он увидел в сети.

"Целый день мы с мамой провели в воспоминаниях - много говорили об этом месте, вспоминали какие-то приятные детали", - рассказал Коляденко в комментарии для ТСН.ua.

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Он также добавил, что во время войны научился переживать больше за жизнь людей, чем за что-то материальное.

"Если честно, ничего особенного, когда увидел эти фотографии, я не почувствовал. Потому что во время войны научился уже не привязывать себя к какому-то месту, ведь важнее все же люди и их жизни. Поэтому для защиты собственной психики я выключил в себе переживания за что-то материальное, что мы можем потерять. Это никак не говорит о том, что я неблагодарен тем годам, воспоминаниям или друзьям. Никто не знает, когда это все закончится, но я понимаю, что морально мне нужно быть готовым ко всему, что может произойти", - подчеркнул исполнитель.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты уничтожили дом украинского актера Алексея Череватенко.

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