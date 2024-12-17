Знаменитость объяснила, как относится к решению родного человека оставаться в стране-агрессоре.

Известная украинская певица, победительница шоу "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко рассказала о своей тете, которая до сих пор даже во время большой войны живет в России. Исполнительница поделилась, какая позиция у ее родного человека относительно полномасштабного вторжения.

В интервью Славе Демину артистка отметила, что сейчас в РФ осталась только одна ее тетя, другие родственники давно уехали. По словам знаменитости, раньше женщина не поддерживала Украину и не понимала, какие зверства творят оккупанты.

Однако с началом полномасштабного вторжения она стала на сторону Украины и, мол, душой с украинцами. В то же время тетя Русланы продолжает жить в стране-агрессоре. Ее звездная племянница не стала раскрывать, почему тетя до сих пор живет в РФ, а лишь указала, что она якобы не может уехать.

Также Лыжичко добавила, что в России знают, что женщина - родственница украинской певицы, которая помогает ВСУ и активно выражает свою позицию относительно войны. Поэтому ей часто "прилетает" за этот "статус". Сейчас артистка поддерживает связь с тетей.

"Во время Майдана она не поняла, что происходит. Мы уже не в состоянии тогда были объяснять. А сейчас она полностью с нами душой. Она жила во Львове, а работала в Польше. Моя племянница, дочь тети, вообще в Швейцарии работает IT-специалистом. Она сразу уехала. Только тетя осталась. Мы общаемся, иногда мне ее очень жалко. Я хотела бы чтобы она была с дочкой. Не хочу, чтобы она оставалась там (в РФ - УНИАН). Но пока нет такой возможности уехать. У нее есть проблемы из-за того, что "тетя Русланы", как и во время Майдана", - поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Руслана призналась, что была на грани развода с мужем. Артистка откровенно рассказала о кризисе в браке с Александром Ксенофонтовым, с которым находится в отношениях уже почти 30 лет.

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