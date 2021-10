По словам исполнительницы, это то, чем она "больше всего" гордится.

Известная британская певица Адель хранит у себя дома жвачку, прожеванную Селин Дион.

Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue, запись которого опубликована в YouTube.

"Джеймс Корден, мой друг, снимающий шоу "Караоке в машине" пригласил Селин Дион. Он знал, что я ее фанатка, и заставил ее выплюнуть жвачку на лист бумаги и положил в рамочку для меня. Теперь это то, чем я больше всего горжусь", – поделилась Адель.

Читайте такжеWellboy выпустил "сочный" клип "Вишні" (видео)При этом она призналась, что песню Дион My Heart Will Go On она перепевала больше всех остальных.

Напомним, 15 октября Адель выпустила трек Easy on Me и клип на него, это из 12 песен с четвертого альбома "30", релиз которого запланирован на 19 ноября.

Автор: Катерина Шварц