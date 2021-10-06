Это первая песня Адель с 2015 года, когда вышел ее третий альбом под названием "25".

Британская певица Адель опубликовала на своей странице в Instagram тизер первой за последние шесть лет песни Easy On Me.

Трек на стриминговых сервисах появится 15 октября. "Easy On Me - 15 октября", - анонсировала свою новую работу артистка.

Читайте такжеВ семье Адель случилось гореАдель представила черно-белый отрывок клипа, в котором она едет по дороге на авто. Из машины в это время вылетают нотные листы.

Кроме того, по информации СМИ, новый альбом исполнительницы выйдет под названием "30". Именно в 30 лет у Адель был переломный период - она рассталась со своим мужем Саймоном Конецки.

Когда вышел последний альбом Адель

Адель Лори Блу Эдкинс — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий "Грэмми" (из 18 номинаций)[7 и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года" (21 и 25), "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Последний альбом Адель под названием "25" вышел в 2015-м. Релиз возглавила композиция Hello, получившая три "Грэмми". Эта пластинка была признана "Альбомом года" и "Лучшим поп-альбомом с вокалом".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко