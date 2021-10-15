Новая видеоработа артистки стала черно-белой.

Британская певица Адель наконец выпустила новый сингл Easy On Me и клип на него. Новая видеоробота уже набрала более 14 млн просмотров.

Читайте такжеЭкстремально похудевшая Адель украсила обложки сразу двух журналов Vogue (фото)Поклонники с нетерпением ждали возвращения певицы с новой композицией. В чёрном-белом клипе артистка предстала в роскошном образе со своими фирмовыми широкими стрелками на глазах и густыми волосами. Адель сильно похудела после расставания с возлюбленным, за что в комментариях под видеоклипом ее осыпали комплиментами.

К слову, многие сравнивают ее меланхоличную песню Easy On Me с хитом Hello.

Новый альбом Адель

Британская певица Адель выпустит первый за шесть лет студийный альбом. 15-кратная обладательница "Грэмми" продолжит традицию и отразит в своей четвертой пластинке свой возраст в момент работы над песнями. Она будет называться "30".

Работа над альбомом длилась три года. Певица признается, что в самом начале этого пути она "была далека от того, на что надеялась", но на сегодняшний день она "никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворенной".

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Автор: Ольга Робейко