Украинский актер кино и телевидения Павел Текучев ("Коп з минулого", "Коли ти выйдеш заміж?") признался, что ради одной из ролей сел на жесткую диету и сбросил около 10 килограммов.

В интервью "Коротко про" 29-летний актер рассказал, что речь идет о художественном фильме "Вічник. Сповідь на перевалі духу", снятый по одноименному произведению лауреата Шевченковской премии Мирослава Дочинца. Ему надо было сбросить вес еще до начала работы:

"Мне это трудно давалось, потому что я очень люблю вкусно поесть. Я не курю, не употребляю алкоголь, у меня нет каких-то зависимостей, кроме еды (смеется). Поэтому пришлось садиться на жесткую диету, был на интервальном голодании. Ежедневно в течение нескольких месяцев бегал".

Текучев отметил, что 60-70% фильма снимали в Карпатах, в довольно сложных условиях. Поскольку в ленте есть сцены выживания в лесу, актер учился разбираться в ягодах и ловить рыбу из подручных материалов, а также пробовал сырую рыбу.

"По сюжету, мой персонаж живет в лесу несколько лет. Я тоже думал о том, чтобы переночевать в лесу в Карпатах. Но понял, что я человек современный, так сказать, у меня не было такого опыта, поэтому стало страшновато оставаться на ночь самому в лесу. Ходил в походы на день, но всегда возвращался переночевать в более людные места", - добавил он.

Напомним, в июне этого года Павел Текучев сообщил, что они с женой стали родителями - у пары родился сын.

