Сегодня, 14 февраля, празднуют День святого Валентина.

Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая поздравила мужа - ведущего, актера и продюсера Юрия Горбунова с Днем влюбленных.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию совместных фото и видео, где супруги обнимаются и наслаждаются компанией друг друга.

"Мы все сильнее, когда мы вместе, а когда мы любим, можем свернуть горы! Сегодня хороший повод сказать "я тебя люблю" тысячу раз. Спасибо тебе за твою любовь, люблю тебя to the moon and back", - адресовала Осадчая свое сообщение Горбунову.

"Кохайтеся!! Любите!! Только любовь спасет мир!! И каждый день повторяйте - Я тебя люблю!! Спасибо тебе, моя...", - ответил муж жене.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отмечали пятую годовщину со дня своей свадьбы. А позже звездные супруги решили необычно отпраздновать эту дату, и устроили себе настоящий романтический отпуск в Париже.

Как известно, Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына - Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа 2021 года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. Он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

