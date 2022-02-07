Звездные супруги устроили романтический отпуск для двоих.

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отмечали пятую годовщину со дня своей свадьбы. Провести этот праздник звездные супруги решили необычно, и устроили себе настоящий романтический отпуск в Париже.

Кадрами с отдыха Осадчая и Горбунов поделились на своих страницах в Instagram.

"Наше праздничное бегство в Париж. Наши пять лет брака будем помнить такими", - прокомментировала видео Осадчая.

Судя по кадрам, телеведущие наслаждались уютными завтраками в номере пятизвездочного отеля Hôtel BarrièreLe Fouquet's, прогуливались по улицам города и не забывали снимать на память особо трогательные кадры.

"Празднуем юбилей свадьбы", - поддержал жену Горбунов.

Как известно, Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына - Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа 2021-го года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. Он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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