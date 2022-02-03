Шоумен поздравил супругу с годовщиной.

Украинский шоумен Юрий Горбунов трогательно поздравил свою супругу, телеведущую Катю Осадчую с годовщиной свадьбы.

Поздравление артист опубликовал в своем Instagram, сопроводив его несколькими совместными фото.

"Нашему официальному браку – 5 лет! Невероятно! Как один день!" – восторженно написал Горбунов.

"Спасибо тебе, любимая, за наших деток, за наши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть! Я тебя люблю!" – признался шоумен.

Подписчики в комментариях активно присоединились к поздравлениям пары с радостным событием:

"Любви вам", "Вы – лучшие", "Спринтеры любви", "Крепкой и искренней любви вам", "Какие трогательные слова", "Поздравляем от всей души", "Будьте счастливы".

Читайте такжеВ сети обсуждают четвертую "беременность" Кати Осадчей (фото)Как известно, Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына – Иван 2017 года рождения и Данила, который появился на свет 19 августа 2021-го года. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. Он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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