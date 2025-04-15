Пользователи социальной сети и сервиса микроблогинга Threads назвали самых красивых известных женщин в Украине. Интересно, что среди фавориток оказались знаменитости разного возраста и профессии.
Например, многие подписчики отметили, что их поражают своей красотой современные актрисы кино и театра. Среди них есть Ксения Мишина, Антонина Хижняк и многие другие.
- "Мне нравится актриса Ксения Мишина. Считаю привлекательными черты ее лица"
- "Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару самые красивые"
- "Актриса Ада Роговцева".
Также пользователи назвали своих красавиц среди певиц. В частности, в лидерах Тина Кароль, Даша Астафьева и другие.
- "Кристина Соловий! А если из тех, кто немного старше, то Тина Кароль"
- "Очень красивая Злата Огневич! Но есть еще очень много хороших которых мало кто знает. Все женщины Украины очень красивые"
- "Даша Астафьева красавица".
К самым красивым подписчики сети отнесли и предпринимательницу и девушку певца Владимира Дантеса - Дашу Кацурину.
"Даша Кацурина. Больше никто не приходит в голову, кто бы действительно был одновременно красивый, типажный и "залипательный", - написала пользовательница.
Напомним, ранее были названы самые красивые женщины всех времен.