Среди фавориток есть известные певицы и актрисы.

Пользователи социальной сети и сервиса микроблогинга Threads назвали самых красивых известных женщин в Украине. Интересно, что среди фавориток оказались знаменитости разного возраста и профессии.

Например, многие подписчики отметили, что их поражают своей красотой современные актрисы кино и театра. Среди них есть Ксения Мишина, Антонина Хижняк и многие другие.

"Мне нравится актриса Ксения Мишина. Считаю привлекательными черты ее лица"

"Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару самые красивые"

"Актриса Ада Роговцева".

Также пользователи назвали своих красавиц среди певиц. В частности, в лидерах Тина Кароль, Даша Астафьева и другие.

Видео дня

"Кристина Соловий! А если из тех, кто немного старше, то Тина Кароль"

"Очень красивая Злата Огневич! Но есть еще очень много хороших которых мало кто знает. Все женщины Украины очень красивые"

"Даша Астафьева красавица".

К самым красивым подписчики сети отнесли и предпринимательницу и девушку певца Владимира Дантеса - Дашу Кацурину.

"Даша Кацурина. Больше никто не приходит в голову, кто бы действительно был одновременно красивый, типажный и "залипательный", - написала пользовательница.

Напомним, ранее были названы самые красивые женщины всех времен.

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