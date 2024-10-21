Она назвала причину, почему артисты не должны воевать.

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о брони для артистов.

Она подчеркнула, что нужно создать ассоциацию творческих работников и не отправлять таких мужчин на фронт.

"По-другому не может быть, кто-то должен творить, обеспечивать жизнь. Как талантливый пианист, или талантливый скрипач должен идти воевать? А кто будет детей потом воспитывать? Кто их будет учить в школе музыке? Кто будет для нас психологическую разгрузку делать?" - отметила Оксана в интервью изданию РБК-Украина.

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Она также добавила, что стоит всеми силами сохранять тех артистов, которые создают и популяризируют украинский контент.

"Конечно, надо бронировать артистов, которые действительно создают культуру, особенно украинский национальный контент. Их надо защитить. Потому что ради чего мы воюем? Чтобы выхолостить Украину? Поэтому сейчас хочу этот процесс инициировать, создать по каждому региону перечень тех артистов, художников, которые должны работать на нашу победу. Это идеология, это наше будущее".

К слову, Оксана Билозир активно поддерживает ВСУ. Более того, месяц назад она показалась в Курской области и в разрушенной церкви в Судже спела перед украинскими военными песню "Иисус милый".

Напомним, ранее певица Оксана Билозир высказалась о предательнице Таисии Повалий.

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