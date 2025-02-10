Известную грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе привлекли к административной ответственности за участие в акции протеста возле дома судьи.
Как пишет Грузия Online, еще 24 января люди пришли к дому судьи Малхаза Окропирашвили, чтобы выступить против решения отклонить апелляцию журналистки Мзии Амаглобели. Женщину задержали во время протестов в Батуми, она голодает уже 30 дней.
Кутаисский городской суд признал Катамадзе и еще восемь человек виновными в нарушении закона за проведение акции протеста и развертывание баннера "Свободу Мзии Амаглобели". Их оштрафовали на 5000 лари (около 75 тысяч гривень).
Протесты в Грузии
Напомним, после парламентских выборов в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за обвинений в фальсификациях в пользу правящей партии "Грузинская мечта".
Президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, назвав выборы полностью сфальсифицированными. Оппозиция требует проведения новых выборов под международным наблюдением, а также хочет расследования возможных фальсификаций.
Недавно стало известно, что в Грузии ужесточили наказание для протестующих.