Она выступила против заключения журналистки Мзии Амаглобели.

Известную грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе привлекли к административной ответственности за участие в акции протеста возле дома судьи.

Как пишет Грузия Online, еще 24 января люди пришли к дому судьи Малхаза Окропирашвили, чтобы выступить против решения отклонить апелляцию журналистки Мзии Амаглобели. Женщину задержали во время протестов в Батуми, она голодает уже 30 дней.

Кутаисский городской суд признал Катамадзе и еще восемь человек виновными в нарушении закона за проведение акции протеста и развертывание баннера "Свободу Мзии Амаглобели". Их оштрафовали на 5000 лари (около 75 тысяч гривень).

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Протесты в Грузии

Напомним, после парламентских выборов в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за обвинений в фальсификациях в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, назвав выборы полностью сфальсифицированными. Оппозиция требует проведения новых выборов под международным наблюдением, а также хочет расследования возможных фальсификаций.

Недавно стало известно, что в Грузии ужесточили наказание для протестующих.

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