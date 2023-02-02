Каждая девушка хотела быть самой лучшей и единственной, поэтому им приходилось прибегать к разным методам, чтобы устранять конкуренток.

Историки рассказали подробности о жизни в гареме Султана Сулеймана во времена Османской империи. Поскольку девушек было много, а Султан - один, им приходилось бороться за внимание и за то, чтобы быть лучшей из лучших. Некоторые методы были очень даже жестокими.

Так, наиболее распространенным вариантом устранить соперницу было ее отравление. Чаще всего наложницы использовали яд накопительного действия, чтобы потом сложнее было найти и наказать виновную. Его подсыпали в еду, напитки, а также в одежду и на полотенца. Если отрава не убивала девушку, то могла навсегда изуродовать ее внешний вид. А с рубцами и ожогами девушки уже не могли показаться Сулейману.

Еще один, менее слабый, метод устранения конкуренток - это слухи. Ведь если у девушки в гареме плохая репутация, Сулейман вряд ли пригласит ее к себе на ночь любви.

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Конечно, в сериале "Великолепный век" не показывали это подробно, однако некоторые сюжетные линии все же подтверждают данные историков. Например, Хюррем Султан в сериале угрожала некоторым новым фавориткам Султана, а с некоторыми расправлялась лично. Например, Изабелла Кастильская таинственно исчезла, Фирузе пытались повесить, а Гюльнихаль Хюррем лишила красоты.

Напомним, в сети рассказали о диете наложниц из гарема Султана Сулеймана.

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