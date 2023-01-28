Оказалось, в те времена не гнались за такой стройностью, как сейчас - Сулейман любил женщин с аппетитными формами.

Историки, которые занимаются исследованием источников времен Османской Империи, рассказали подробности о жизни в гареме. Оказалось, если девушка была слишком худой, считалось, будто у нее какая-то болезнь. Да и Султан Сулейман любил исключительно обладательниц аппетитных форм.

За рационом девушек в гареме пристально следили, пишет W-day. Для них специально разработали семиразовый режим питания, при этом ни одна из них не была толстой - все были в меру пышными.

Например, Хюррем Султан в знаменитом сериале "Великолепный век" была стройной, однако обладала пышным бюстом и округлыми бедрами.

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Женщин кормили трижды утром, дважды днем и дважды вечером. Перед утренним приемом пищи обязательно подавали крепкий кофе, чтобы пробудить аппетит. Между приемами соблюдалась пауза минимум 2 часа - это способствовало тому, что организм работал как часы и правильно все переваривал. Порция весила не более 250 граммов.

На завтрак наложниц чаще всего ели яйца всмятку, овощи, слоеные пирожки с начинкой. Основной прием пищи был в обед и обязательно включал тушеную телятину или куриное мясо. Также часто подавали кашу из чечевицы и гороха, овощные закуски из баклажанов и кабачков.

К слову, любимой едой Хюррем Султан была жаренная перепела. Ходят слухи, что о своей второй беременности она узнала, когда заметила резкий рост аппетита.

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

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