Геннадий Витер резко высказался о беглеце.

Украинский продюсер и певец Геннадий Витер резко высказался об известном артисте Олеге Виннике, который после начала полномасштабного вторжения сбежал за границу. Исполнитель не понимает, как кумир мог бросить своих поклонников и страну в сложный период.

Как известно, певец после 24 февраля 2022 года уехал в Германию якобы из-за сложной болезни, которую лечит за рубежом, и не высказывается о вторжении. Более того, знаменитость просто исчез из инфопространства.

Витер осудил молчаливую позицию Винника относительно войны. Он не понимает, как такой влиятельный человек мог сбежать и забыть о своей родине. Геннадий признался, что знает, какая болезнь у Олега. Он говорит, что она "несмертельная", но раскрывать, какая именно, не стал.

"Я не понимаю, как кумир миллионов, человек, у которого был доступ к тысячам сердец, было большое влияние и чье слово ждали в самом начале войны, ты просто ничего не делаешь. Тебя просто нет, ты просто исчез и ты бросаешь. Это именно те люди, которые тебе поверили, вознесли тебя на пьедестал и сделали суперзвездой. И ты молчишь, ничего не делаешь. Я знаю о болезни. Это несмертельная. Это его личное", - отметил продюсер.

Артист поделился, что считал Винника своим другом, но после его побега, их связь оборвалась. Исполнитель перестал поддерживать отношения с коллегами из Украины.

"Что меня добило? Я писал, но человек сменил номер телефона. Я был в Берлине. Куда? Бегать и искать? Это очень сложная тема. Я считал его своим другом. Сейчас я разочарован. Искренне желаю ему здоровья, творческого вдохновения и найти в себе силы вернуться. Просто не знаю, насколько его возвращения в Украину кто-то ждет. Он крутой артист. Очень тяжелый у него был путь, но нужно оставаться человеком", - добавил Витер.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник возвращается на большую сцену. Артист впервые за 2 года выпустит новую песню.

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