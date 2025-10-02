Певица рассказала, что сейчас болеет.

Украинская певица и блогерша Надя Дорофеева пожаловалась своим подписчикам на усталость и истощение после тяжелой недели.

Ночью она опубликовала в своем Telegram-канале сообщения, в которых рассказала, что пережила очень насыщенную неделю. По ее словам, позади пять концертов, различных событий и встреч с классными людьми. Однако, несмотря на усталость и болезнь, у певицы есть только один день на отдых:

"Это аудио, чтобы вы заценили, насколько сел мой голос. Мне кажется, что его вообще можно не узнать. Когда так садился голос, я часто любила записывать песни, потому что тембр звучит интереснее. Но не сегодня явно".

Под этими сообщениями сразу появилось множество комментариев с благодарностями за прекрасные выступления и пожеланиями выздоравливать как можно быстрее.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева призналась, что имеет непереносимость глютена, и теперь должна сидеть на жесткой диете.

