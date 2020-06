Музыка, сон и алкоголь: Рита Ора рассказала, как остается в здравом уме на карантине

Певица дала интервью американскому изданию Vogue и рассказала, как остается в здравом уме на протяжении последних нескольких месяцев.

Британская певица Рита Ора во время пандемии коронавируса старается не падать духом и всячески себя развлекать.

Так, на днях певица дала интервью американскому изданию Vogue и рассказала, как остается в здравом уме на протяжении последних нескольких месяцев, которые проводит в изоляции, передает ТСН.

"Жизнь в эти сумасшедшие времена взаперти действительно заставила меня задуматься о том, как легко мы воспринимаем жизнь и наше здоровье как должное. Мой рабочий график всегда очень загружен, много путешествий, гастролей и выступлений. Во время карантина я стала более внимательной, и этот вынужденный перерыв действительно заставил меня больше думать о своем благополучии - о разуме, здоровье и образе жизни", - рассказала Рита.

Также певица призналась, что в настоящее время на передовой в Национальной службе здравоохранения Великобритании работает ее мама, которая по профессии врач-психиатр.

"Это заставило меня остановиться и дать мне напоминание о том, какой хрупкой может быть жизнь, и о жертвах, которые люди приносят каждый день", - добавила певица.

Поэтому она назвала шесть вещей, которые помогают ей не сойти с ума и отвлекаться в это непростое время.

1. Проводит время в своей студии

2. Экспериментирует с косметикой

3. Спит

4. Изучает миксологию

5. Читает книги

6. Проводит время в деревне

