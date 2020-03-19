Рита Ора представила танцевальный клип на песню How To Be Lonely

В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.

Британская певица Рита Ора презентовала клип к новому синглу How To Be Lonely. Читайте такжеИгги Поп выпустил клип, посвященный музыканту Лу Риду Автором песни выступил Льюис Капальди. Хореографом клипа выступил известный британский танцор Аарон Силлис, а режиссером - Том Бирд (снял клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons). В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter