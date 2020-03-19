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Рита Ора представила танцевальный клип на песню How To Be Lonely

16:50, 19 марта 2020
Кино и музыка
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В клип вошли кадры с танцевальных репетиций \ скриншот с видео

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Автором песни выступил Льюис Капальди.

Хореографом клипа выступил известный британский танцор Аарон Силлис, а режиссером - Том Бирд (снял клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons).

В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.

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Теги: #клип