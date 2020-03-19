Рита Ора представила танцевальный клип на песню How To Be Lonely
16:50, 19 марта 2020Кино и музыка
92 0
В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.
В клип вошли кадры с танцевальных репетиций \ скриншот с видео
Британская певица Рита Ора презентовала клип к новому синглу How To Be Lonely.
Читайте такжеИгги Поп выпустил клип, посвященный музыканту Лу Риду
Автором песни выступил Льюис Капальди.
Хореографом клипа выступил известный британский танцор Аарон Силлис, а режиссером - Том Бирд (снял клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons).
В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter