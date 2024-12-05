Наталья Могилевская снова удивила своих поклонников неожиданной сменой имиджа. В Instagram певица опубликовала видео, на котором предстала с ярким синим цветом волос.
Новый образ для Могилевской создал известный визажист Егор Андрюшин, который известен своими смелыми экспериментами. Он снял видео с перевоплощением певицы, которое вызвало шквал восторженных комментариев в соцсетях.
"Чудеса случаются", - интригующе подписала фотографию Могилевская.
Фанаты в восторге от нового имиджа звезды, называя ее богиней, королевой и иконой стиля. Многие отмечают, что синий цвет волос очень подходит певице и подчеркивает ее яркую индивидуальность.
Реакция соцсетей:
- "Могилевская красивее выглядит, чем Каменских! Супер!"
- "Прикольно получилось! Очень креативненько!"
- "Сразу видно, Егор влюблен в свое дело!"
- "Настоящая красавица! Что без макияжа, что с макияжем!"
- "Необычно ей, но хорошо. Напомнила мне блогершу с розовыми волосами!"
- "Как будто два разных человека! Просто магия!"
- "Прикольно!"
- "Боже, как красиво!"
- "Сказочно, магически! Очень ярко! Супер!"
- "И глаза голубые Натали сделал!"
- "Хочу Рождество в мире!"
Кто такая Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - это известная украинская певица, автор песен, продюсер, телеведущая и актриса. Она получила известность благодаря своим мощным вокальным данным, ярким сценическим образам и хитам, которые стали неотъемлемой частью украинской поп-культуры.
Напомним, Могилевская показала, как тренируется дома с маленькой Софийкой.