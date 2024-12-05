Певица очень обрадовалась новому образу.

Наталья Могилевская снова удивила своих поклонников неожиданной сменой имиджа. В Instagram певица опубликовала видео, на котором предстала с ярким синим цветом волос.

Новый образ для Могилевской создал известный визажист Егор Андрюшин, который известен своими смелыми экспериментами. Он снял видео с перевоплощением певицы, которое вызвало шквал восторженных комментариев в соцсетях.

"Чудеса случаются", - интригующе подписала фотографию Могилевская.

Фанаты в восторге от нового имиджа звезды, называя ее богиней, королевой и иконой стиля. Многие отмечают, что синий цвет волос очень подходит певице и подчеркивает ее яркую индивидуальность.