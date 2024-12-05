Новый образ певице создал Егор Андрюшин / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Наталья Могилевская снова удивила своих поклонников неожиданной сменой имиджа. В Instagram певица опубликовала видео, на котором предстала с ярким синим цветом волос.

Новый образ для Могилевской создал известный визажист Егор Андрюшин, который известен своими смелыми экспериментами. Он снял видео с перевоплощением певицы, которое вызвало шквал восторженных комментариев в соцсетях.

"Чудеса случаются", - интригующе подписала фотографию Могилевская.

Фанаты в восторге от нового имиджа звезды, называя ее богиней, королевой и иконой стиля. Многие отмечают, что синий цвет волос очень подходит певице и подчеркивает ее яркую индивидуальность.

Реакция соцсетей:

  • "Могилевская красивее выглядит, чем Каменских! Супер!"
  • "Прикольно получилось! Очень креативненько!"
  • "Сразу видно, Егор влюблен в свое дело!"
  • "Настоящая красавица! Что без макияжа, что с макияжем!"
  • "Необычно ей, но хорошо. Напомнила мне блогершу с розовыми волосами!"
  • "Как будто два разных человека! Просто магия!"
  • "Прикольно!"
  • "Боже, как красиво!"
  • "Сказочно, магически! Очень ярко! Супер!"
  • "И глаза голубые Натали сделал!"
  • "Хочу Рождество в мире!"

Кто такая Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - это известная украинская певица, автор песен, продюсер, телеведущая и актриса. Она получила известность благодаря своим мощным вокальным данным, ярким сценическим образам и хитам, которые стали неотъемлемой частью украинской поп-культуры.

Напомним, Могилевская показала, как тренируется дома с маленькой Софийкой.

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