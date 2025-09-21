Артистка откровенно написала об отношениях с экс-избранником.

Украинская певица, экс-участница легендарной женской группы "ВИА Гра" Миша Романова рассказала об отношениях с отцом своего ребенка. В частности, ответила, помогает ли он ей финансово.

Не секрет, что артистка сама воспитывает 7-летнего сына Мартина. Романова до сих пор не рассекречивает, кто является отцом мальчика, однако призналась, что он выплачивает алименты.

"Он помогает так, как это предусмотрено законом. Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно, ведь ребенок требует значительно больше расходов. Но закон в Украине один, и есть так, как есть", - написала исполнительница в своем Instagram.

Миша добавила, что бывший избранник не желает общаться с сыном. Она хотела бы изменить эту ситуацию, но не может на нее повлиять.

"Мне бы очень хотелось, чтобы он общался со своим сыном, но, к сожалению, пока я не могу на это повлиять. Пока ситуация выглядит именно так", - отметила певица.

Напомним, ранее стало известно, что Миша Романова завершила отношения с бойфрендом-советником Зеленского. По словам артистки, решение о разрыве они с экс-возлюбленным приняли еще осенью прошлого года. Что стало причиной - женщина не отметила.

