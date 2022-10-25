Певица показала, как они едут в машине.

Украинская певица, экс-участница легендарной женской группы "ВИА Гра" Миша Романова обнародовала в инста-сториз фото из автомобиля и "засветила" на нем своего любимого.

В кадре видно, что таинственный мужчина положил руку на ногу Романовой, а она накрыла ее своей рукой, на среднем пальце которой красуется роскошное кольцо с камнем.

"Скучаю за тобой", - подписала фото знаменитость.

Стоит отметить, что певица не показала возлюбленного в полный рост или хотя бы его лицо. Вероятно, она придерживается правила, что счастье любит тишину.

Миша Романова: личная жизнь

Мише Романовой приписывали много романов, в том числе и с Максом Барских, который ее продюсирует. В 2018 году она родила сына Мартина, имя отца неизвестно. Певица говорила, что не общается с бывшим возлюбленным, ее сын - тоже.

Известно, что, будучи беременной, Романова решилась на маммопластику. Тогда она еще не знала, что находится в положении, а врачи не сообщили ей об этом. В итоге она едва не потеряла ребенка.

Напомним, ранее Миша Романова сообщила о трагедии в семье. 15 августа не стало ее отца.

Вас также могут заинтересовать новости: