Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова сообщила об изменениях в личной жизни. Девушка призналась, что завершила отношения с сыном кинопродюсера Александра Роднянского - Алексом.
Этой новостью артистка поделилась в своем Instagram. По словам Миши, решение о разрыве они с экс-возлюбленным приняли еще осенью прошлого года. Что стало причиной этому - она не отметила, но призналась, что тот период был для нее очень болезненным.
"Этой осенью я разошлась с парнем. Это было болезненно. Но я предпочитаю рассматривать каждый опыт как возможность роста. В отношениях бывают трудности, и в этом случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии. Этот период научил меня многому о себе и о том, что я ищу в жизни, а также укрепил мою уверенность в том, что каждый конец - это новый старт", - написала Романова.
Исполнительница отметила, что сейчас ее сердце свободно. Миша верит, что в жизни еще встретит человека, с которым будет настоящая любовь.
"Сейчас я свободна. Я верю, что все же заслуживаю чистой и взаимной любви".
Что известно о личной жизни Миши Романовой
Мише Романовой приписывали роман с Максом Барских, который ее продюсирует. В 2018 году певица родила сына Мартина, однако до сих пор не рассекречивает имя отца своего ребенка. Она подчеркивала, что мужчина не участвует в воспитании сына.
Три года назад Миша рассказала об отношениях с Алексом Роднянским, который в 2019 году стал советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам.
Напомним, ранее стало известно, что блогер Миша Лебига разошелся со своей девушкой после двух лет отношений.