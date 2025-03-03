Голливудский актер вспомнил свои поездки в Украину.

Американский актер Миша Коллинз, известный по роли ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", прокомментировал напряженные переговоры американского и украинского президентов и вице-президента Джей Ди Вэнса. Артист отреагировал на слова последнего о том, что он якобы хорошо разбирается в событиях в Украине, потому что "видел все в stories". Сам Коллинз несколько раз бывал в Украине и смог осознать масштабы войны, только увидев все собственными глазами.

Об этом знаменитость заявил в видео, которое опубликовал в Instagram. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать нашу страну, как делает это с самого начала полномасштабного вторжения россиян.

"Я, так же, как и многие другие люди, видел stories из Украины. А еще я был там и видел все собственными глазами", - отметил артист.

Видео дня

Кинозвезда в ролике показал архивные кадры из его поездок в Украину. На них видно разрушенные здания в городах, украинских защитников и самого Коллинза, который стоит у окна, а на фоне раздаются взрывы. По его словам, в тот день Россия осуществила очередную ночную атаку по Украине.

"Я видел воронки и разрушенные до основания здания. Целые районы, превращенные в руины российскими ракетами и бомбами, десятки тысяч которых были сброшены за последние три года. Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел невероятно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на превосходство врага в силе и ресурсах, ежедневно, не жалея себя, борются за свою страну. За свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины", - подчеркнул звезда Голливуда.

К слову, Коллинз дважды приезжал в Украину: в 2023 и 2024 годах. Актер встречался с Владимиром Зеленским и посетил достопримечательности украинской столицы, в частности, он сделал фото на фоне разбитой военной техники на Михайловской площади. А также Миша побывал в Сумской области.

28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и Трампа по войне в Украине. Однако разговор выдался напряженным и украинский лидер досрочно покинул Овальный зал. В течение встречи Владимир Александрович обратился и к Джей Ди Вэнсу. Он спросил, был ли вице-президент в Украине, на что тот ответил: "Я был. Я видел все эти stories".

Напомним, ранее Максим Галкин поддержал Зеленского после инцидента с Трампом. В своем фотоблоге он опубликовал красноречивое фото, на котором показался президент Украины и Чарльз III.

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