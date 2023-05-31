Американский актер изучал украинскую политику и историю в колледже, а также неоднократно приезжал в Украину.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с актером Мишей Коллинзом. Звезда сериала "Сверхъестественное" стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

На сайте главы государства уже сообщили об их встрече. Зеленский поблагодарил актера за присоединение к команде амбассадоров. Он подчеркнул, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования - это большая и сложная задача, ведь эта техника дефицитная в мире, а цикл ее производства – длительный.

"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодня у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий. И мы чувствуем большой дефицит оборудования, чтобы справиться с такой большой территорией", – отметил президент.

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Со своей стороны Коллинз рассказал, что его товарищ – британский журналист и фотограф Джайлс Дьюли – в свое время наступил на взрывное устройство в Афганистане и потерял обе ноги и руку. Поэтому для него помогать в гуманитарном разминировании – это личный вопрос.

Сам Дьюли, который также присутствовал на встрече, добавил, что его фонд "Наследство войны" (Legacy of War Foundation) также собирает средства на разминирование и уже стал официальным партнером платформы United24 в Великобритании.

Коллинз также отметил, что разминирование территорий, на которых происходили боевые действия, требует много времени. Иногда это может длиться десятилетиями.

"Даже если война в Украине закончится завтра, последствия войны будут оставаться, пока вся земля не будет очищена от мин. Разминирование чрезвычайно важно. Потому что от взрывных устройств часто страдают дети и семьи, которые идут в лес и собирают грибы", – сказал он.

Актер также подчеркнул, что участие в этом проекте United24 дает ему много вдохновения. Он хочет и дальше помогать Украине.

"Я чувствую свою роль как амбассадора в том, чтобы распространять информацию и рассказывать историю о том, что происходит в Украине, для моей аудитории по всему миру и привлекать внимание, чтобы мировая поддержка Украины и в дальнейшем продолжалась", – подчеркнул Коллинз.

Сообщается, что кроме встречи с Зеленским, в рамках своего визита актер также посетит Черниговскую область. Там он ознакомится с работой украинских саперов.

Как Миша Коллинз поддерживает Украину

Известно, что семья актера родом из Киевской области. Коллинз изучал украинскую политику и историю в колледже, а также неоднократно приезжал в Украину. Он активно поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения России. На годовщину войны он записал видеообращение для United24 на украинском языке.

Кроме того, Коллинз и другие недавно звезды "Сверхъестественного" поддержали Украину в Instagram. Актеры сфотографировались с флагом нашей страны.

Платформа United24 - что это такое

5 мая 2022 года Зеленский запустил проект United24. эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины.

Амбассадорами проекта уже стали множество известных людей, среди которых, в частности, футболист и тренер Андрей Шевченко, американская группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американский актер Марк Хэмилл.

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