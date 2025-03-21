У Мирослава Кувалдина двое взрослых сыновей, которым по 19 и 22 года.

Украинский певец, лидер группы "The ВЙО" и военный Мирослав Кувалдин, который ранее высказался о предательнице Ани Лорак, заговорил о возможной мобилизации его сыновей. Артист объяснил, как отреагирует, если его родные захотят стать на защиту страны, а также поделился, кто его разочаровал во время войны.

В интервью для издания "Люкс ФМ" исполнитель отметил, что его сыновьям исполнилось уже 19 и 22 года. Правда, сейчас они живут за границей. Туда ребята выехали в начале полномасштабного вторжения с женой артиста. Участник "Культурного десанта" говорит, что там они получают образование. Но, если его сыновья захотят пополнить ряды ВСУ, то Кувалдин будет этому рад.

"Моим сыновьям сейчас 22 и 19 лет. Они учатся за границей. Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. Но, думаю, с каждым днем войны эта перспектива отдаляется все дальше и дальше", - поделился Мирослав.

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Солит "The ВЙО" также объяснил, кто за время полномасштабной войны его больше всего разочаровал. Он не стал выделять кого-то и называть конкретных имен. По его словам, он негативно относится ко всем мужчинам, которые не защищают сейчас Украину.

"Я разочарован всеми мужчинами, пригодными к службе, которые не защищают свою страну. Не только артистами", - объяснил певец.

Что известно о Кувалдине

Артист всю свою жизнь прожил в Украине, но у него есть нигерийские корни. В 1991 году вместе с Сергеем Пидкаурой он создал группу "The ВЙО". Уже через четыре года коллектив стал лауреатом фестиваля "Червона рута" с песней "Ганджа".

Мирослав также является автором песен украинских звезд, в частности, Оли Поляковой. Он написал для нее хиты "Бывший" и "Первое лето без него". Среди самых известных песен группы "The ВЙО" "Нам Пороблено", "Кобеляки", "Едем в Карпаты", "Белые Лилии", "Контрабас". После 2022 года артист поставил на паузу концертную деятельность и стал военным.

Напомним, ранее Мирослав Кувалдин объяснил, почему Ани Лорак и Таисия Повалий предали Украину. Одиозные певицы сейчас, как известно, живут в РФ и поддерживают путинский режим. Они подпевают диктатору и продолжают спонсировать войну в Украине. Исполнителю понадобилось одно слово, чтобы раскрыть сущность артисток.

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