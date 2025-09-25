Исторический момент для 'Лиги Смеха': звездный тренер Маша Ефросинина стала ведущей юбилейного сезона

Проект готовит много сюрпризов.

Юбилейный сезон самого масштабного юмористического проекта страны "Лига Смеха. 10 лет" каждую пятницу покоряет сердца зрителей на телеканале ТЕТ. Новый выпуск был знаковым для Маши Ефросининой и всей команды. Звездный тренер на один вечер стала соведущей Гарика Бирчи, и это впервые за 10 лет существования шоу его провела женщина.

"Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня исторический момент, потому что впервые за 10 лет существования "Лиги Смеха" ее ведет женщина. Это важно, я должна была это сказать", - заявила Маша Ефросинина со сцены.

Она не скрывала эмоций в общении с ведущим и призналась, что для нее честь разделить этот опыт с актером и младшим лейтенантом 210-го отдельного штурмового полка Гариком Бирчей: "Как это приятно, как это трогательно стоять здесь с тобой на этой сцене".

Интересно, что проект готовит много сюрпризов. В течение сезона соведущими Гарика Бирчи по очереди будут становиться все тренеры - Иван Люленов, Юрий Ткач, Оля Полякова, Бампер и Сус и Евгений Кошевой, который долгие годы был неизменным ведущим, а по случаю 10-летия обменял микрофон на тренерское кресло.

Юбилейный сезон "Лиги Смеха. 10 лет" открывает новое поколение талантов, поддерживает украинских военных и дарит смех даже в самые сложные времена. Смотрите каждую пятницу в 22:00 на телеканале ТЕТ.

