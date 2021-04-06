Мадонна шокировала фанов / instagram.com/madonna
Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram селфи, которое сделала в обнаженном виде.
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Звезда предстала без бюстгальтера, прикрыв грудь волосами. Также она решила сделать яркий акцент на шее, надев массивную подвеску с гравировкой своего имени.
Кроме того, Мадонна нанесла легкий макияж на лицо и накрасила губы помадой в тон кожи, добавив немного блеска.
"Зачем мне все объяснять?", - лаконично подписала фото Мадонна.
Мадонна шокировала фанов / instagram.com/madonna
Мадонна шокировала фанов / instagram.com/madonna
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