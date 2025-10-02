Ведущая сменила прическу.

Известная украинская телеведущая, актриса и инфлюенсер Леся Никитюк в очередной раз удивила своих поклонников. На этот раз яркой сменой имиджа. Она изменила свою прическу.

В своем блоге в Instagram Леся опубликовала кадры, на которых можно заметить кардинальную смену образа телеведущей. Звезда отказалась от привычного блонда и выбрала теплый светло-русый оттенок, который придал ее внешности мягкости и изящества. Новая прическа удачно подчеркнула яркие голубые глаза Никитюк и сделала акцент на ее выразительных чертах лица. Образ дополнили крупные серьги-кольца и стильная кожаная куртка, которые добавили современности и элегантности ее виду.

Ведущая подтвердила, что действительно покрасилась, но результат получился немного не такой, как она планировала.

"Немножко покрасили меня и как будто темноватый получился цвет, но я думаю, что он вымоется за несколько раз и будет очень красиво. Ну в кадре на "Кто сверху?" та же формула была", - призналась Леся.

Также Никитюк показала образ, который она подобрала со стилистом, отметив, что из всех вариантов именно этот ей понравился больше всего. Она попросила своего ассистента назвать стоимость всей одежды.

Как оказалось, платье стоит 2600 гривен, рубашка - 1500, а кожаная куртка - 2600. На что Леся отреагировала, что это очень дорого.

