Поставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию

Леониду Якубовичу потребовалось экстренное вмешательство медиков.

Стало известно, что несколько дней назад 74-летний Леонид Якубович почувствовал себя плохо - артист жаловался на нарушение сердечного ритма. Телеведущий обратился за помощью в московскую клинику. Врачи приняли решение провести ему экстренную операцию.

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Процедура прошла успешно, на следующий день телеведущего уже выписали из больницы. Медики поставили Леониду Аркадьевичу кардиостимулятор, и теперь артист будет наблюдаться амбулаторно, пишет "СтарХит".

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная во время отпуска народного артиста в Черногории. В кадре ведущий программы «Поле чудес» сидит в инвалидном кресле. Ролик не на шутку напугал поклонников Леонида Аркадьевича. Многие предположили, что Якубович серьезно болен. Однако помощник Леонида Аркадьевича прокомментировал ситуацию. По его словам, шоумен повредил колено во время плавания в бассейне. «Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло», - заявил представитель знаменитости.