Певица говорит, что не любит свадьбы.

49-летняя украинская певица Наталья Дзенькив (Lama) рассказала о своих отношениях с младшим на 18 лет бойфрендом Романом.

Во время интервью Алина Доротюк спросила, почему за девять лет отношений они не дошли до ЗАГСа, хотя мужчина и делал артистке предложение. Наталья ответила, что с детства не любит похороны и свадьбы, поскольку подсознательно они для нее определенным образом "перекликаются".

В то же время само предложение для Ламы важно, поскольку демонстрирует серьезность намерений мужчины. Она вспомнила, как ее любимый предложил ей стать его женой:

"Ромка очень классно это сделал, я даже не ожидала. Он пригласил меня в нашу комнату. Смотрю, а вся комната в лепестках роз, везде такие маленькие свечи горят, а он по центру сидит обнаженный".

Наталья была настолько шокирована, что попросила парня "отыграть" этот момент и сделать предложение еще раз, чтобы она успела насладиться этим моментом. В то же время она считает, что официальный брак не имеет большого влияния на отношения, поскольку после бракосочетания в них ничего не меняется.

