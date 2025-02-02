Коллеги и друзья знаменитости вспомнили, каким он был.

Сегодня, 2 февраля, десять лет назад погиб в автокатастрофе украинский музыкант, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.

Коллеги и друзья Кузьмы почтили его память и сделали посты с архивными кадрами в сети. В частности, ведущий Слава Демин опубликовал совместную фотографию в своем Instagram и вспомнил, как узнал о смерти Андрея.

"10 лет назад во время эфира в 9:50 я узнал, что тебя не стало. Едва доработал еще час. Спасибо тебе, что ты был. Мысленно обнимаю тебя, чувак", - написал Слава.

Певица Наталья Могилевская, которая долгое время работала с Кузьмой в проекте "Шанс" и записала дуэтную песню, также вспомнила покойного друга. В частности, она опубликовала видео, на котором собраны забавные моменты из их сотрудничества.

"Я запомнила тебя таким", - подписала ролик артистка.

Почтил память Кузьменко и Виталий Козловский в своем Instagram.

"Навсегда в песнях и наших сердцах".

Ведущий Андрей Джеджула тоже показал фото с певцом и написал, как скучает по нему.

"Друг! 10 лет, как тебя нет, как ты ушел в вечность и все, что у меня осталось по тебе - это старые фотографии и крутые грязные анекдоты, которые я до сих пор рассказываю с твоим авторством, напеваю твои песни и ежедневно вспоминаю тебя, Андрюша, в своих молитвах. Не хватает тебя всем нам! Царство тебе небесное", - подчеркнул Андрей.

К слову, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе на Днепропетровщине. Его автомобиль столкнулся с молоковозом.

Напомним, ранее Наталья Могилевская вспомнила работу с Кузьмой и показала архивное фото с ним.

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