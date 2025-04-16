Сейчас легендарному украинскому артисту могло бы быть уже 56 лет.

В сети пользователи показали, как бы сейчас выглядел известный украинский артист Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин. Как известно, певца и лидера группы "Скрябин" не стало 10 лет назад в результате аварии. На момент смерти ему было 46 лет.

С помощью технологий искусственного интеллекта юзеры попытались спрогнозировать, как бы за эти годы изменился музыкант, если бы не умер. На странице "Мисс" в Instagram распространили кадр Кузьмы Скрябина, сгенерированный с помощью нейросети ChatGPT.

Как известно, сейчас бы ему могло бы исполниться уже 56 лет. На снимке несложно узнать похожие черты между сгенерированным изображением и настоящими фото Кузьменко. В частности, ChatGPT изобразил его с кудрявыми длинными волосами, которые были неизменной частью образа знаменитости. На снимке также у музыканта появилась борода и много морщин.

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Однако не все пользователи оценили работу искусственного интеллекта. Одни пишут, что изображение очень приближено к реальности и сгенерированный Кузьма действительно похож на себя настоящего, а другие считают, что похожа лишь прическа:

"У Скрябина кроме прически ничего общего нет"

"Мне Андрей наш похож, не хватает тебя, дорогой"

"Вообще нет ничего похожего, кроме каких-то минимальных черт"

"ИИ не всегда сохраняет черты лица"

К слову, Кузьма погиб в автокатастрофе в 2015 году. Внедорожник артиста столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области. Скрябин погиб на месте, а сидевшая рядом женщина выжила. Более того, не пострадал и водитель грузовика.

Тогда из-за отсутствия доказательств дело закрыли, а смерть певца признали несчастным случаем. Однако поклонники и родные звезды много лет подряд считали, что его гибель была неслучайной. Они обвиняли в смерти музыканта власть, поскольку он в те годы был рупором правды для украинцев.

Вклад Скрябина в украинскую музыку - неоценим. Его песни стали еще более известными после его смерти и остаются актуальными до сих пор. Треки "Спи собі сама", "Кинули", "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Мам", "Сам собі країна" остаются в плейлистах украинцев до сих пор, а другие известные артисты делают каверы на них.

Напомним, ранее известный украинский поэт объяснил, кого обвиняет в смерти Кузьмы Скрябина. Композитор Юрий Рыбчинский убежден, что ДТП с участием певца - это было убийство. Рыбчинский считает, что певца убили из-за его политических взглядов, которые отличались от взглядов власти.

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