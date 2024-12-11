Кристина Христонько показала, как любимый сделал ей предложение.

Украинская певица и блогерша Кристина Христонько сообщила радостную весть в сети. Звезда сети объявила, что впервые выходит замуж.

Важной в своей жизни новостью девушка поделилась на странице в Instagram. Как известно, артистка уже много лет состоит в отношениях с известным блогером Игорем Розумяком, за которым в сети следят почти 300 тысяч украинцев. Мужчина сделал предложение возлюбленной еще 8 декабря, однако его избранница скрывала это событие и только сейчас решила поделиться известием.

В своем фотоблоге Кристина опубликовала фотографии с того дня и показала, каким было предложение Розумяка. Судя по кадрам, предложение руки и сердца мужчина решил сделать в Буковеле. Он подошел к такому важному шагу ответственно. В частности, Игорь пригласил любимую в ресторан, который заранее украсили свечами.

Видео дня

Во время предложения блогер вручил исполнительнице большой букет красных роз, а также главный атрибут предложения - ценное кольцо от известного ювелирного бренда.

"Я сказала да! 08.12.24", - подписала романтические снимки с избранником Христонько.

Подписчики уже успели поздравить парочку с помолвкой в комментариях под постом певицы:

"Мои поздравления! Очень рада за вас"

"Поздравляю. Игорю очень повезло, наверное, испугался, что кто-то украдет"

"Христя уже в статусе невесты. Поздравляю, звездочка"

Что известно о Христонько

Свою блогерскую карьеру девушка начала в недалеком 2020 году в период карантина. Тогда она была еще студенткой. Она постила в своих соцсетях каверы на песни известных артистов и рассказывала о своей жизни. Позже на заработанные средства на блоге Кристина начала записывать собственные песни и снимать клипы.

Сейчас Христонько активно работает над развитием своей сольной карьеры. В ее репертуаре есть такие песни: "Мама", "Хочу поверить", "Выстоим".

Напомним, ранее Кристина Христонько ответила на упреки, что состоятельные родители помогли ей с карьерой. 24-летняя звезда сети рассказала о своем пути в музыке.

Вас также могут заинтересовать новости: