Она считалась одной из самых красивых женщин в истории кино.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале, которая известна по фильмам "Римские свидания", "Розовая пантера", "Рокко и его братья" и другим кинолентам, ушла из жизни. Женщине было 87 лет.

Как отмечает издание Corriere della Sera, звезда умерла "в окружении своих детей" во французском городе Немури. Что стало причиной смерти - пока не сообщается.

Что известно о Клаудии Кардинале

Кардинале родилась в Тунисе. Сниматься она начала во второй половине 1950-х годов как в европейском, так и в американском кино. Наиболее известные ее работы - "Красавчик Антонио", где она сыграла вместе с Марчелло Мастроянни, "Рокко и его братья" и "Леопард" с Аленом Делоном. Актриса работала с самыми известными режиссерами - Лукино Висконти, Серджо Леоне и Федерико Феллини, который считал ее своей музой.

В целом фильмография Кардинале насчитывает более 120 кинофильмов. В 2011 году актриса была включена в список 50 самых красивых женщин в истории кино по версии журнала Los Angeles Times. Также она имеет немало престижных наград, а именно "Золотой лев" за жизненные достижения (Венецианский кинофестиваль), "Золотой медведь" (Берлинский международный кинофестиваль), "Золотая пальмовая ветвь" (Каннский кинофестиваль) и премию за жизненные достижения от Европейской киноакадемии.

